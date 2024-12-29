Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Президент Казахстана наградил группу лиц, отличившихся при спасении пассажиров самолета AZAL

Казахстан Материалы 29 декабря 2024 18:31 (UTC +04:00)
Президент Казахстана наградил группу лиц, отличившихся при спасении пассажиров самолета AZAL

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный, говорится в сообщении пресс-службы Токаева, передает Trend.

Сообщается, что среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Напомним, что минувшей ночью тела погибших в результате крушения вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, трех членов экипажа (пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокюмы Алиевой), а также 21 пассажира были доставлены в Баку.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены 14 раненых и тела 4 погибших.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости