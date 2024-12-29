Президент Казахстана наградил группу лиц, отличившихся при спасении пассажиров самолета AZAL

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный, говорится в сообщении пресс-службы Токаева, передает Trend.

Сообщается, что среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Напомним, что минувшей ночью тела погибших в результате крушения вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, трех членов экипажа (пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокюмы Алиевой), а также 21 пассажира были доставлены в Баку.

Отметим, что ранее в Баку были доставлены 14 раненых и тела 4 погибших.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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