В сентябре доходы республиканского бюджета Кыргызстана составили более 11,5 млрд сомов

13 сентября 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В сентябре доходы республиканского бюджета составили более 11,5 млрд сомов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается в пресс-службе Министерства финансов КР.

По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов, в сентябре текущего года доходы республиканского бюджета составят 11 млрд 741 млн 322 тыс. сомов.

В том числе налоговые доходы – 10 млрд 871 млн 146,6 тыс. сомов, неналоговые доходы – 870 млн. 175,4 тыс. сомов.

При этом общие расходы республиканского бюджета составят 11 млрд 630 млн 361,8 тыс. сомов.

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