Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании проекта «Образование для будущего»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту «Образование для будущего», подписанного 7 мая 2020 года в городе Бишкек». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента страны, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов КР надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития (МАР) о выполнении КР внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Проект Международной ассоциации развития «Образование для будущего» содержит мероприятия по поддержке и проведению ключевых реформ, направленных на укрепление дошкольного и школьного образования в следующих областях: предшкольная подготовка, повышение квалификации учителей, цифровизация учебных программ и улучшение оценивания знаний учащихся.