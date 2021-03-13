Кыргызстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1

Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбек Турдубаев встретился с делегацией Узбекистана во главе с министром энергетики РУз Алишером Султановым, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Встреча состоялась в рамках реализации договоренностей, достигнутых между президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Выступая с приветственным словом, Турдубаев с большим удовлетворением отметил, что достигнутые накануне договоренности начинают практическую реализацию уже сегодня.

В ходе встречи стороны приняли решение подписать протокольное решение о создании совместного координационного комитета между министерствами для разработки комплексной программы пошаговых действий («дорожной карты») по вопросу реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, сотрудничества в сфере угольной промышленности и нефтегазового комплекса.