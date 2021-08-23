Посол Кыргызстана в Южной Корее встретилась с президентом Korea Telecom

Посол Кыргызстана в Республике Корея Кемелова Динара встретилась с президентом КТ (Korea Telecom) Ку Хён Мо, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в посольстве, в ходе встречи стороны обсудили итоги визита бизнес-делегации в Кыргызстан, который состоялся в июле этого года. В частности, собеседники обменялись мнениями по вопросам инвестирования в сектор энергетики, здравоохранения, туризма и ИКТ, включая «Smart city» («Умный город»).

Президент КТ отметил, что Кыргызстан обладает необходимым потенциалом для реализации проектов в приоритетных секторах экономики КР. Особо подчеркнул, что при совместной работе Кыргызстан мог быть стать лидером в сфере ИКТ в регионе. Ку Хён Мо информировал, что корпорация готова передать свой опыт в сфере цифровизации, а также в случае реализации проектов, обучить специалистов в сфере информационных технологий (IT).