Посол Кыргызстана встретился с замглавы МИД по развитию и международному сотрудничеству Кувейта

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Государстве Кувейт Азамат Карагулов накануне встретился с заместителем министра иностранных дел по развитию и международному сотрудничеству Государства Кувейт Хамадом Сулайманом Аль-Мишаном, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи Карагулов выразил благодарность за активную деятельность кувейтских фондов по реализации проектов, направленных на укрепление социальной инфраструктуры страны: строительство социальных городков, больниц, ФАПов и образовательных учреждений.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями относительно повышения эффективности деятельности благотворительных фондов и важности координации их работы с государственными программами и социальными потребностями страны.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимного сотрудничества между двумя странами, согласившись с мнениями о необходимости совместной работы по наращиванию сотрудничества в дальнейшем.