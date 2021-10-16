Турция выразила заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний в регионах Кыргызстана

15 октября 2021 года состоялась встреча министра чрезвычайных ситуаций КР Бообека Ажикеева с председателем Совета правления Союза подрядчиков Турции Эрдалом Эреном, сообщили в пресс-службе МЧС, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Турецкая сторона проинформировала о деятельности Союза подрядчиков, членами которого являются крупнейшие турецкие строительные компании, осуществляющие строительство таких объектов, как автодороги, туннели, ГЭС, больницы, госучреждения, аэропорты как в Турции, так и за рубежом, оснащенные новейшей техникой и применяющие в своем производстве новейшие технологии.

В своем выступлении глава Союза подрядчиков также выразил заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний и в регионах Кыргызстана в целях реализации совместных проектов по строительству стратегических объектов.

В свою очередь, со стороны министра было выражено заверение о поднятии данного вопроса на уровне правительства Кыргызской Республики.

В завершение стороны поблагодарили друг друга за встречу и отметили хорошие перспективы для дальнейшего углубления кыргызско-турецкого сотрудничества в области строительства.