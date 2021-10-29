В Кыргызстане планируют создать цифровую экосистему соцуслуг

Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев провёл онлайн встречу с представителями Всемирного банка во главе с Мануэль Салазаром - ведущим специалистом по социальной защите Всемирного банка в г. Вашингтон (США), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи министр К.Базарбаев подробно ознакомил представителей Всемирного банка о приоритетных направлениях и планах Министерства по развитию социальной политики, которые основываются на принятой Указом президента КР С.Жапарова «Национальной программе развития КР до 2026 года».

Одним из главных направлений в социальной политике министр озвучил усиление активных мер содействия занятости населению с использованием экономических мер как обучение по ведению бизнеса, подготовки мигрантов (обучение по востребованным специальностям) до выезда в страну трудоустройства.

Кроме этого, планируется усиление адресности и прозрачности предоставления социальных услуг населения, в особенности уязвимым слоям населения. Этого планируется достичь за счет создания цифровой экосистемы социальных услуг.

В свою очередь, господин Салазар отметил важность озвученных министром направлений и кратко ознакомил о проведенных исследованиях Всемирным банком о реинтеграции возвращающихся мигрантах и по влиянию стихийных бедствий на рынок труда.

В заключении, стороны выразили полную готовность усиления совместной работы в озвученных направлениях.