Корейская компания намерена продвигать сельхозпроекты в Кыргызстане

Корейская компания «SEEDON» намерена продвигать сельскохозяйственные проекты на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, накануне посол Кыргызской Республики в Республике Корея Динара Кемелова встретилась с корейской делегацией во главе с президентом компании «SEEDON» г-ном Сон Хён Юль и обсудила проекты в сельскохозяйственной сфере между Кыргызстаном и Кореей.

Собеседники обменялись мнениями по наращиванию потенциала Кыргызстана в выращивании семян овощных культур.

К слову, компания сотрудничает с Кыргызстаном и продвигает проекты по выращиванию лука с 2012 года. Фирма также имеет представительства в 8 странах.

«В настоящее время компания выражает заинтересованность в продвижении проектов ОПР в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности», - отметили в ведомстве.