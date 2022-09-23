Кыргызстан и США обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 22 сентября встретился с помощником Государственного секретаря США Дональдом Лу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений между Кыргызстаном и США, а также взаимодействие по региональным и международным вопросам.

"В качестве важных шагов по обеспечению экономической безопасности в текущих условиях выражена готовность сторон активизировать взаимные консультации по вопросам минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана", - отметили в министерстве.

Кулубаев подчеркнул необходимость усиления практического взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и США.

Также сообщается, что США готовы выделить 25 миллионов долларов в качестве новой экономической инициативы, направленной на повышение потенциала стран Центральной Азии.