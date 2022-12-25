Главы МИД Кыргызстана и Японии подписали Программу сотрудничества на 2023-2025 годы

В Токио в рамках участия в 9-ом СМИД Диалога «Центральная Азия + Япония» министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с главой внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и дальнейшее укрепление политического диалога путем организации взаимного обмена визитами на высшем и высоком уровнях. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию взаимодействия двустороннего сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области здравоохранения и медицины, образования, окружающей среды и туризма.

Кулубаев отметил заинтересованность кыргызской стороны в укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Особо подчеркнул имеющиеся перспективы в увеличении экспорта экологически чистой отечественной продукции.

Хаяси, в свою очередь, выразил готовность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Отметил, что регион Центральной Азии является одним из важных направлений внешний политики Японии. В этой связи, Япония планирует и далее оказывать постоянную поддержку Кыргызстану в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия.

В завершение встречи Кулубаев пригласил посетить Кыргызстан с официальным визитом в ближайшее время.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали Программу сотрудничества между МИД Кыргызстана и Японии на 2023-2025 годы.