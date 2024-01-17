Названа дата сдачи в эксплуатацию после реконструкции одного из аэропортов Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт "Каракол" планируется ввести в эксплуатацию осенью 2024 года.

Об этом говорится в сообщении прессы ОАО Международный аэропорт "Манас", передает Trend.

Согласно информации, аэропорт был основан в 1971 году, а в 1978 году введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Аэропорт регулярно обслуживал самолеты, такие как Як-40, Л-410, Ан-2, Ан-26, Ан-28, а также все типы вертолетов. Последний чартерный рейс в аэропорту состоялся в 2018 году по маршруту Дубай — Ташкент — Бишкек — Каракол на бизнес-классе RJ.

В 2011 году аэропорту «Каракол» был присвоен статус международного постановлением правительства Кыргызстана. В мае 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил сроки реконструкции. В настоящее время идет строительство аэровокзала и взлетно-посадочной полосы, соответствующих международным стандартам. Планируется, что аэропорт будет готов к эксплуатации осенью текущего года. Строительство финансируется за счет средств ОАО "МАМ".