Кыргызстан и ООН обсудили сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

БАКУ /Trend/ - В ходе Cегмента высокого уровня 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), которая прошла 14-15 марта в Вене (Австрия) состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова с Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Вали, сообщили в МВД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, а также киберпреступлениями.

Улан Ниязбеков отметил, что правоохранительным ведомством Кыргызстана совместно с Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности подготовлен ряд проектных предложений, и ведется работа с различными странами-партнерами, проявляющими интерес к развитию сотрудничества под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности.

Кроме того, глава МВД предложил провести официальный визит в Кыргызстан, который, безусловно, привлечет внимание к работе, проводимой в регионе, актуальной проблематике и механизмам практического взаимодействия, а также позволит расширить проектный портфель Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике.

В свою очередь, Гада Вали высоко оценила проводимые в стране реформы, включая модернизацию правоохранительной системы.