В Китае обсудили начало строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

БИШКЕК/Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Кыргызстана, встреча состоялась в китайском городе Чэнду в рамках 5-й встречи министров иностранных дел в формате "Китай-Центральная Азия".

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность начала строительства этой железной дороги, которая станет важным элементом инициативы "Один пояс, один путь". В этом контексте стороны также отметили успешное открытие нового контрольно-пропускного пункта "Бедел" в текущем году.

Кроме того, на встрече был сделан акцент на необходимости активизации совместных инвестиционных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, перерабатывающая промышленность, транспорт, банковский сектор. Обсуждались также вопросы оптимизации работы контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт".

Кулубаев подчеркнул рост объемов экспорта кыргызстанской продукции в Китай в этом году и подчеркнул важность дальнейшего увеличения этих показателей. Важным моментом стало обсуждение условий для упрощения взаимных поездок граждан двух стран. В ходе переговоров также были затронуты вопросы сотрудничества в рамках ООН, ШОС.

Отметим, что железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" длинной 486 километров будет проходить через следующие пункты: Кашгар—Торугарт—Макмал—Джалал-Абад—Андижан.

Напомним, что 6 июня этого года в Пекине было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках продвижения данного проекта, а 26 июля была зарегистрирована совместная проектная компания ООО "Железнодорожная компания "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"