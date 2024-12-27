Ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан – стратегический мост между Востоком и Западом

БИШКЕК/Trend/ - Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии закладки первого камня в основание проекта.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на администрацию президента.

"Строительство этой дороги – это историческое событие, которое откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры региона. От имени Кыргызской Республики выражаю глубокую благодарность нашим партнёрам – Китаю и Узбекистану за их намерение реализовать этот важный проект, вклад и постоянную поддержку. Железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, это важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада", - сказал Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что новый железнодорожный коридор станет южным звеном континентального моста Евразии, открывая путь на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и Ближнего Востока.

"Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и далее в Европейский Союз. Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии", - сказал Жапаров.

Президент также подчеркнул, что строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие Кыргызстана. Реализация проекта укрепит роль страны как транзитного узла на Евразийском континенте, ожидается значительное увеличение объёмов грузоперевозок.

"Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма и промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов. Кроме того, на всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы тысячи рабочих мест, что окажет положительное влияние на социально-экономическое положение страны", - отметил Президент.

Напомним, что 6 июня этого года было подписано соглашение между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном о совместном продвижении проекта строительства железной дороги. Железная дорога свяжет между собой следующие пункты: Кашгар—Торугарт—Макмал—Джалал-Абад—Андижан.