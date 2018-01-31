Таджикистан и Япония подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе

31 января 2018 09:02 (UTC+04:00)

Представители Таджикистана и Японии подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе, сообщает ТаджикТА.

«ОАХК «Барки Точик» и японская компания «Nishizawa» 26 января в Душанбе подписали контракт на сумму 1.976 млрд. японских иен (около $17,5 млн.).

Данный контракт будет реализован в рамках грантового проекта «Улучшение подстанций в городе Душанбе», финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA)», - сообщил глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе.

Было отмечено, что согласно условиям контракта, компания «Nishizawa» обязуется в течение двух последующих лет построить в районе Исмоили Сомони города Душанбе новую электрическую подстанцию «Радиостанция» (“Амфитеатр”).

Кроме этого, компания увеличит мощность электрической подстанции «Промышленная», расположенной в районе Сино (рынок “Фаровон”).

Отметим, основное электроэнергетическое оборудование (трансформаторы, распределительные устройства и т.д.) для этих подстанций будет произведено всемирно известной японской компанией «TOSHIBA».

Ожидается, что завершение вышеуказанных строительных и ремонтных работ внесет весомый вклад в улучшение стабильного и эффективного обеспечения энергоснабжением населения, промышленного сектора и социальных объектов города Душанбе, позволит снизить количество перебоев в подаче электроэнергии, которые появлялись из-за перегрузок функционирующих трансформаторов в районах Сино и Исмоили Сомони.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕАБР может оказать помощь в кредитовании частного сектора Таджикистана
Таджикистан 30 января 15:19
Узбекистан начал поставлять воду в Таджикистан
Узбекистан 30 января 11:40
Таджикистан надеется на привлечение японских инвестиций
Таджикистан 30 января 11:38
Министры иностранных дел Китая и Японии провели переговоры
Китай 29 января 12:32
В Таджикистане запретили импортировать нехаляльную мясную продукцию
Таджикистан 29 января 09:50
Кыргызстан принял участие в заседании «Центральная Азия + Япония»
Кыргызстан 29 января 09:24
Япония хочет всесторонне улучшить отношения с Китаем в 2018 году
Другие страны 28 января 08:07
Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов
Бизнес 27 января 10:39
В Таджикистане запретят импорт автотранспорта до 2005 года выпуска
Таджикистан 27 января 09:27
В Кыргызстане рассмотрели вопрос применения международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикоc
Кыргызстан 27 января 09:20
Биржа криптовалют Coincheck потеряла почти $400 млн
Другие страны 26 января 22:29
Обнародованы имена азербайджанцев, находившихся на борту пропавшего в Японском море судна
Россия 25 января 11:01
Отношения между Таджикистаном и Туркменистаном находятся на уровне стратегического партнёрства - президент
Туркменистан 25 января 10:57
В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"
Таджикистан 25 января 09:31
В Японии произошло сильное землетрясение
Другие страны 24 января 15:38
Эмомали Рахмон освободил "Таджик Эйр" от таможенных пошлин при ввозе техники
Таджикистан 24 января 09:30
Таджикский "Точиксодиротбонк" обвиняют в незаконной продаже акций
Таджикистан 23 января 09:37
До 15 человек пострадали при сходе лавины после извержения вулкана в Японии
Другие страны 23 января 07:42