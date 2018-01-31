Таджикистан и Япония подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе

Представители Таджикистана и Японии подписали контракт по улучшению энергоснабжения Душанбе, сообщает ТаджикТА.

«ОАХК «Барки Точик» и японская компания «Nishizawa» 26 января в Душанбе подписали контракт на сумму 1.976 млрд. японских иен (около $17,5 млн.).

Данный контракт будет реализован в рамках грантового проекта «Улучшение подстанций в городе Душанбе», финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA)», - сообщил глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе.

Было отмечено, что согласно условиям контракта, компания «Nishizawa» обязуется в течение двух последующих лет построить в районе Исмоили Сомони города Душанбе новую электрическую подстанцию «Радиостанция» (“Амфитеатр”).

Кроме этого, компания увеличит мощность электрической подстанции «Промышленная», расположенной в районе Сино (рынок “Фаровон”).

Отметим, основное электроэнергетическое оборудование (трансформаторы, распределительные устройства и т.д.) для этих подстанций будет произведено всемирно известной японской компанией «TOSHIBA».

Ожидается, что завершение вышеуказанных строительных и ремонтных работ внесет весомый вклад в улучшение стабильного и эффективного обеспечения энергоснабжением населения, промышленного сектора и социальных объектов города Душанбе, позволит снизить количество перебоев в подаче электроэнергии, которые появлялись из-за перегрузок функционирующих трансформаторов в районах Сино и Исмоили Сомони.

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