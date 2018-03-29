Таджикистан и Узбекистан могут отменить экологическую пошлину для автомобилей

29 марта 2018 17:55 (UTC+04:00)

Таджикистан и Узбекистан рассматривают возможность отмены экологического платежа для легковых автомобилей. На сегодняшний день граждане Таджикистана, въезжающие на территорию Узбекистана на собственном авто, платят на таможне экологическую пошлину в размере от 46 до 54 долларов.

Об этом в четверг пишут таджикские СМИ.

Экологический платеж для машин из зарубежных стран был введен в Узбекистане при Исламе Каримове.

Источник в Таможенном управлении Согдийской области сообщил 27 марта, что многие жители обратились с жалобой на дороговизну экологического платежа при пересечении узбекской границы. По его словам, такой нормы в законодательстве Таджикистана нет, и машины с узбекскими номерами, въезжающие на территорию Таджикистана, такую пошлину не платят. Поэтому таджикские таможенники предложили узбекским коллегам рассмотреть вопрос об отмене этого вида платежа.

Представитель согдийской таможни, пожелавший побеседовать анонимно, сказал, что переговоры об отмене платежа или по крайней мере снижения его размера, начались совсем недавно и стороны должны прийти к решению к началу апреля.

​В эти дни погранпосты на таджикско-узбекской границе после введения безвизового режима на 30 дней по действительным проездным документам многолюдны. Но не многие решаются поехать к соседям на собственном авто из-за экологического платежа, поэтому добираются до границы, а с узбекской территории садятся на такси.

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Azernews Newspaper
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