В результате крушения Ми-8 в Таджиситане пять человек погибли

12 августа в 16:30 по местному времени при транспортировке в базовый лагерь альпинистов, совершивших восхождение на пик И. Сомони, в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров совершил жёсткую посадку вертолет МИ-8. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 15 альпинистов - 13 граждан Российской Федерации, 1 гражданин Республики Беларусь и 1 гражданин Испании, а также трое членов экипажа, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ, передает НИАТ "Ховар".

Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС и ГО, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств страны была создана правительственная комиссия. Ход проведения операции взят под личный контроль Президента Республики Таджикистан.

Было принято решение о направлении к месту аварии трех вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками, которые утром 13 августа вылетели в Лахшский район. Созданы оперативные Штабы в КЧС и ГО, в аэропорту города Душанбе и в Лахшском районе.

13 августа в 11.00 по местному времени была установлена связь с альпинистами, определены их точные координаты местонахождения. Для эвакуации пострадавших в район бедствия с аэродрома Лахшского района вылетели три вертолета со спасателями и медицинскими работниками. Прибыв на место, выяснилось, что, к сожалению, в результате трагедии погибли двое членов экипажа - граждане Республики Таджикистан и трое альпинистов - граждане Российской Федерации. Остальным 12 альпинистам и одному члену экипажа, которые получили телесные повреждения различной степени, оказывается медицинская помощь. Все они эвакуированы.

По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость.

О происшествии и ходе проведения аварийно-спасательных мероприятий проинформированы Посольства Российской Федерации, Республики Беларусь и Испании, а также МЧС Российской Федерации и Республики Беларусь.

Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств этого происшествия.

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