Эмомали Рахмон призвал страны Центральной Азии к совместному использованию Сарезского озера

Заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) состоялось в пятницу в туркменском городе Туркменбаши.

Как передает таджикское информагенство "Авеста" со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, в саммите приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В ходе своего выступления президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал мудрым шагом решение о создание 25 лет тому назад Международного фонда спасения Арала.

«Благодаря совместным скоординированным усилиям, в рамках МФСА нам удалось привлечь внимание мирового сообщества к проблемам бассейна Аральского моря и наладить сотрудничество с региональным и международными организациями и странами-донорами, направить средства на реализацию проектов и программ для решения проблемы Арала», – подчеркнул Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана указал на ряд проблем, связанных с изменением климата, среди которых интенсивное таяние ледников в регионе. «Только за последние десятилетия Таджикистан потерял свыше 30% от общего объема ледников», – заявил Эмомали Рахмон.

С учетом стремительного роста уровня водопотребления в регионе глава таджикского государства в очередной раз озвучил инициативу Таджикистана об эффективном использовании резервов пресной воды Сарезского озера для улучшения ситуации с обеспечением стран региона питьевой водой.

Также президент отметил необходимость развития гидроэнергетики, как одной из основных источников возобновляемой чистой энергии, способствующей развитию «зеленой экономики».

В этом контексте лидер Таджикистана предложил:

– продолжить реформирование существующих структур по водному управлению;

– оказать содействие для реализации экономических механизмов водопользования и внедрения новых технологий по резервам воды, а также системы учета объема воды;

– усовершенствовать экономическую консолидацию всестороннего развития всех стран региона, путем обеспечения свободного передвижения товаров, услуг и труда.

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