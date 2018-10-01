В Таджикистане утвердили увеличение бюджетного финансирования Рогунской ГЭС

1 октября 2018 11:27 (UTC+04:00)

Парламент Таджикистана утвердил увеличение бюджетного финансирования Рогунской ГЭС еще на 80 миллионов долларов. Соответствующие поправки в закон "О государственном бюджете на 2018 год" приняла сегодня нижняя палата парламента Таджикистана, сообщает в понедельник "Азия-Плюс".

Выступая перед депутатами, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что до конца года на строительство Рогунской ГЭС будет выделено дополнительно 749 миллионов сомони (79 миллионов долларов).

Он напомнил, что первоначально на возведение Рогунской ГЭС в этом году было запланировано выделение 2 млрд сомони (212 миллионов долларов). Министр пояснил, что дополнительные средства будут выделяться за счет продажи драгоценных камней и металлов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в распоряжении правительства страны находится порядка 190 миллионов долларов, которые были выручены год назад за счет продажи на международных рынках государственных облигаций (евробондов).

Министр финансов не исключает, что часть этих средств будут направлена на строительство Рогуна до конца этого года, а другая часть – в будущем году.

Отметим, что в сентябре прошлого года правительство Таджикистана разместило на международных рынках евробонды, за счет чего было привлечено 500 миллионов долларов. Порядка 310 миллионов долларов от этих средств уже были освоены при достройке Рогуна.

В прошлом году за счет всех источников финансирования на достройку Рогуна было израсходовано 4 миллиарда 700 миллионов сомони (74 миллиона долларов).

Первый гидроагрегат Рогунской ГЭС будет сдан в эксплуатацию 16 ноября - в День президента Таджикистана. Об этом гласит табло с обратным отсчетом на сайте ОАО «Рогунская ГЭС».

Строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

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