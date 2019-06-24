В Душанбе обсудили трехлетнюю стратегию и план действий Совета по СМИ Таджикистана

Трехлетняя стратегия и план действий Совета по СМИ Таджикистана обсудили в минувшую пятницу в Душанбе участники круглого стола на тему «10 лет саморегулирования СМИ в Таджикистане: возможности и вызовы для будущей деятельности», передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Стратегия и план действий Совета по СМИ Таджикистана подготовлены при поддержке ОБСЕ.

Эксперты ОБСЕ поделились с участниками накопленным опытом и передовыми примерами преимуществ и характера саморегулирования СМИ. Ими было предоставлена информация о деятельности советов по СМИ в регионе ОБСЕ, сообщили «АП» в Программном офисе ОБСЕ в Душанбе.

Глава Программного офиса ОБСЕ в Душанбе Валериу Киверь поблагодарил Таджикистан за сотрудничество в области развития СМИ в стране.

«Наш Офис готов оказать поддержку правительству, гражданскому обществу и народу Таджикистана в деле дальнейшего улучшения свободы слова, плюрализма СМИ и доступа к информации в стране», - сказал он.

Участники круглого стола приветствовали вклад ОБСЕ в продвижение свободы и плюрализма СМИ в Таджикистане.

«Целью Совета по СМИ является содействие свободе слова и повышению качества журналистики в Таджикистане в соответствии со всеми международными стандартами. СМИ должны стать площадкой для обсуждения актуальных для общества вопросов», - сказала председатель Совета по СМИ Таджикистана Шахло Акобирова.

В проведенном офисом ОБСЕ в Душанбе мероприятии приняли участие представители парламента Таджикистана, главные редакторы и журналисты, а также представители международных организаций, осуществляющих деятельность в области развития СМИ.

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