Таджикистан определяет ущерб от вооружённого конфликта на границе c Кыргызстаном

С целью определения ущерба в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе руководство Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по Согдийской области совместно с городской Комиссией по чрезвычайным ситуациям Исфары и Бободжон Гафуровского района изучат пострадавшие дома трех джамоатов Исфары: Сурх, Ворух, Чоркух и села Овчикалъача Бободжон Гафуровского района Согдийской области, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Как сообщает пресс-центр ведомства, по предварительным данным, в результате конфликта на территории 3-х джамоатов Исфары полностью разрушено 14 жилых домов, частично пострадали 2 дома и 1 вспомогательное сооружение.

Частично пострадало здание среднего общеобразовательного учреждения и жилой дом на территории села Овчикалъача Б. Гафуровского района.

Эвакуационной комиссией Исфары, районов Б.Гафурова, Дж. Расулова и района Спитамен, совместно с сотрудниками местной исполнительной власти городов и районов области, Управления КЧС и ГО по Согдийской области в безопасные места были эвакуированы около 15 тысяч местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта. На данный момент все они возвращены на места постоянного проживания.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжает свою работу.