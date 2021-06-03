В Торгово-промышленной палате Таджикистана состоялась встреча с делегацией Узбекистана

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Манзура Рустамова провела переговоры с делегацией аналитических центров Республики Узбекистан во главе с директором Международного института Центральной Азии Анвара Насирова, передает Trend со ссылкой на «Ховар».

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Подчёркивалось, что высокий уровень стратегического партнёрства Таджикистана и Узбекистана достигнут благодаря принятым Лидерами двух государств Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым решениям по всем направлениям обоюдовыгодного сотрудничества.

Одним из наиболее ярких свидетельств этому является поступательное наращивание объёмов взаимной торговли. Отмечено, что сегодня имеется огромный потенциал дальнейшего наращивания товарооборота, реализации новых совместных проектов промышленной кооперации, расширения межрегионального сотрудничества и контактов между деловыми кругами двух стран.

Кроме того, в числе актуальных направлений обозначены важность совместного развития цифровой экономики, транспорта и логистики, переработки сельскохозяйственной продукции, а также содействия программам в туристической отрасли.

Торгово-промышленная палата Таджикистана является негосударственной, некоммерческой организацией, объединяющей членов ТПП, таджикские предприятия в т.ч. ИП, СП, предпринимателей, объединений, организаций по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в т.ч. в области внешнеэкономических связей.