Президенты Афганистана и Таджикистана обсудили события на границе

Президенты Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани обсудили тревожное развитие военно-политической ситуации в Афганистане по телефону, сообщает Trend со ссылкой на Ховар.

Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана.

Эмомали Рахмон с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны.

При этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране.

Таджикистан, как близкий сосед Афганистана, был и остаётся заинтересованной стороной в установлении стабильности и спокойствия в этой стране и поддерживает все усилия по продвижению межафганских мирных переговоров, отметил в этой связи Эмомали Рахмон.

Стороны в ходе беседы обменялись мнением по другим актуальным аспектам двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в сфере безопасности, особо отметив важность обеспечения надлежащей охраны границы.