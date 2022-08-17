Таджикистан за год увеличил экспорт сельхозпродукции почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Таджикистана составил 27,7 миллиона долларов, что на 28,1 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сказал директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Шавкат Бобозода, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно статистическим данным, Таджикистан в январе - июне 2022 года экспортировал более 110 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе 75 тысяч тонн овощей, 15 тысяч тонн фруктов и 19 тысяч тонн сухофруктов, отметил он.

"Большую часть таджикского экспорта сельхозпродукции составили репчатый лук, сухофрукты, морковь, виноград, слива, урюк, капуста, лимон, арахис, куриные яйца", - сказал Бобозода.

Таджикистан в январе - июне 2022 года экспортировал товары на сумму 1,3 миллиарда долларов.