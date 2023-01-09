Обзор развития сельскохозяйственного сектора Таджикистана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет краткий обзор ключевых событий в сельскохозяйственном секторе Таджикистана в 2022 году.

Таджикистан стремится к цифровизации сельского хозяйства

В ноябре 2022 года в Душанбе состоялся обучающий семинар "На пути к разработке дорожной карты цифровизации сельского хозяйства в Таджикистане", организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) в тесном сотрудничестве с министерством сельского хозяйства Таджикистан.

Участники семинара обменялись опытом и мнениями о видении цифрового сельского хозяйства в Таджикистане. Кроме того, признанные эксперты из Южной Кореи ознакомили участников с политикой в сфере цифровизации сельского хозяйства и внедряемыми в Корее инновационными решениями в сфере "умных фермерских хозяйств".

Заместитель начальника управления министерства сельского хозяйства Таджикистана Шамсиддин Солиев отметил, что развитие цифрового сельского хозяйства как никогда актуально, а модернизация аграрного сектора все больше связана с развитием цифровизации и инноваций.

Солиев подчеркнул, что целью правительства Таджикистана является достижение высоких показателей развития агропромышленного комплекса, которые не могут быть достигнуты без соответствующих цифровых решений.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций продолжит оказывать поддержку Таджикистану с применением современных технологий в сельском хозяйстве и передовых методов для повышения благосостояния сельского населения.

Строительство сельскохозяйственного предприятия в городе Худжанд

На территории промышленной зоны города Худжанд в Таджикистане идут активные работы по строительству сельскохозяйственного предприятия по переработке овощей и фруктов.

В настоящее время в административном центре Согдийской области - городе Худжанд особое внимание уделяется строительству новых производственных предприятий. После ввода в эксплуатацию предприятия ООО "Доро Инвест" здесь ежемесячно будет перерабатываться до 90 тонн местных фруктов и овощей. На первом этапе руководство компании обеспечит рабочими местами 120 человек.

Между тем, согласно плану мэрии Худжанда, к 2026 году в городе будет построено и введено в эксплуатацию 590 объектов различного назначения.

Отрасль плодоводства в Таджикистане стремительно развивается

Министерство сельского хозяйства Таджикистана сообщило, что по состоянию на 2 декабря 2022 года таджикские фермеры собрали 260 682 тонны фруктов, что на 63 314 тонн больше, чем в прошлом году.

В частности, по всей стране было собрано 154 277 тонн винограда, что на 43 122 тонны больше, чем в 2021 году.

ФАО запускает новый сельскохозяйственный проект в Таджикистане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Отдел управления проектами развития сельскохозяйственного предпринимательства государственного учреждения Таджикистана запустили новый сельскохозяйственный проект в ноябре 2022 года. В рамках нового проекта Таджикистану будет оказана техническая помощь для повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора.

Целью проекта также является предоставление возможности к переходу к более продуктивной, климатически устойчивой и инклюзивной модели.

ФАО сосредоточит внимание на ключевых областях технической поддержки, таких как улучшение государственных сельскохозяйственных услуг за счет улучшения доступа к семенам и саженцам.

Таджикистан и Саудовская Аравия создадут СП по переработке сельхозпродукции

В июле 2022 года между Таджикистаном и Саудовской Аравией было подписано соглашение по созданию совместных предприятий (СП) по переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере планируется создание совместных компаний по производству фруктовых соков и сушке фруктов с дальнейшим экспортом продукции на рынки Саудовской Аравии и других государств.

Две страны рассчитывают на дальнейшее взаимодействие в создании теплиц, складов и холодильных камер для хранения фруктов и овощей, а также в налаживании экспорта меда из Кыргызстана в Саудовскую Аравию.

Министр сельского хозяйства Таджикистана Саади Каримзода отметил, что на данный момент приоритетными целями являются реализация инвестиционных программ и проектов в целях увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции и повышения экспортного потенциала страны.

Реализация новых сельскохозяйственных проектов Таджикистана и Узбекистана

26 октября 2022 года заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббором Рахмонзодой.

В ходе встречи стороны отметили динамику развития стратегического партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном в области сельского хозяйства и обсудили ряд перспективных проектов, находящихся в стадии разработки.

Юлдашев и Рахмонзода рассмотрели проект создания современных тепличных комплексов и интенсивного сада в Гиссарском районе Таджикистана на территории площадью 5 гектаров, стоимость которого составит около 3,3 миллиона долларов.

Особое внимание было также уделено открытию представительства Центра знаний, инноваций и услуг в сельском хозяйстве AKIS на территории Согдийской области Таджикистана.

На базе представительства предусмотрено проведение семинаров-тренингов для таджикских ученых, специалистов и фермеров по обучению инновационным агротехнологиям выращивания плодоовощной продукции, методам современного орошения.