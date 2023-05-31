Сотрудничество Таджикистана и Азербайджана в годы государственной независимости

БАКУ/Trend/ - Таджикистан придает большое значение развитию всесторонних отношений с Азербайджаном, основанных на взаимном доверии и уважении. Таджикский и азербайджанский народы связывает многовековая история и культура, дружеские отношения, общие ценности и традиции.

Азербайджанская Республика одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Республикой Таджикистан – 29 мая 1992 года.

В настоящее время двустороннее сотрудничество находится на высоком уровне и основывается на принципах, обозначенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Важной вехой в истории двусторонних связей является открытие дипломатических представительств Азербайджана в Душанбе (22 сентября 2007 г.) и Таджикистана в Баку (23 марта 2008 г.).

Правовую основу двустороннего сотрудничества составляют

79 соглашений, регулирующих различные сферы взаимодействия.

15 марта 2007 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Республику Таджикистан. Лидеры стран отметили имеющийся потенциал для расширения двусторонних отношений в различных сферах и важность углубления экономического сотрудничества. По итогам встречи было подписано 11 совместных документов, среди которых отдельного внимания заслуживает Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой.

13 августа 2007 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил с ответным официальным визитом Азербайджанскую Республику. В ходе визита подписаны 9 двусторонних документов в различных областях сотрудничества.

Официальные визиты Президента Республики Таджикистан

в дружественный Азербайджан состоялись также 11 июля 2012 года и 9 августа 2018 года, придавшие новый импульс в дальнейшем развитии и углублении многовековых двусторонних связей.

15 октября 2014 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Республику Таджикистан.

5-6 апреля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил государственный визит в Республику Таджикистан. В рамках данного визита были проведены переговоры, в ходе которых президенты Таджикистана и Азербайджана обсудили весь спектр межгосударственных отношений двух стран, провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В этом контексте стороны отдельно остановились на таких направлениях сотрудничества, как инвестиции, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и топливно-энергетический комплекс.

В сфере промышленной кооперации были отмечены большие возможности для реализации совместных проектов в лёгкой, химической и горнорудной промышленности, в сферах производства строительных материалов, переработке алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

В энергетическом секторе Президент Республики Таджикистан подтвердил заинтересованность таджикской стороны в участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана.

В транспортно-транзитной сфере речь шла о более активном использовании транзитных возможностей Азербайджана и увеличении объемов грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур.

В ходе визита было подписано 14 новых документов о сотрудничестве, которые охватывают, такие сферы, как таможенное дело, экономика, торговля, предпринимательство, инвестиции, банковская деятельность, сельское хозяйство, геодезия, борьба с преступностью, межрегиональные связи, культура и туризм.

Наряду с этим президенты двух стран проводят регулярные встречи на полях различных саммитов и международных форумов. В частности, 28 ноября 2021 года в Ашхабаде в рамках 15-го Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Внешнеполитические ведомства двух стран проводят всю необходимую работу для реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

12 мая 2022 года в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы таджикско-азербайджанских отношений в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной областях, провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня.

Республика Таджикистан и Азербайджанская Республика уделяют пристальное внимание укреплению межпарламентских связей.

3-4 марта 2022 года Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе Рустами Эмомали посетил с официальным визитом Азербайджанскую Республику. В ходе визита были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Соглашение об установлении побратимских связей между городом Душанбе Республики Таджикистан и городом Баку Азербайджанской Республики.

Кроме того, в рамках данного визита таджикской стороной в качестве дара азербайджанской стороне были переданы 3000 саженцев фруктовых деревьев в честь 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой для посадки на площади 2 га в «Саду дружбы Таджикистана и Азербайджана», расположенного на территории села Мейсары Шемахинского района.

17 мая 2022 года года делегация Таджикистана под руководством Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоира Зокирзода приняла участие и выступила на

3-й Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, которая прошла в Баку.

12 сентября 2022 года Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон принял Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибу Гафарову.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе межпарламентских отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.

В тот же день Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе Рустами Эмомали встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой.

Во время встречи были обсуждены состояние и перспективы отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном. Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем расширении межпарламентского сотрудничества между двумя государствами.

16 мая 2023 года парламентская делегация под руководством Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоира Зокирзода приняла участие и выступила на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в честь 100-летия Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В этой сфере важную роль играет группа межпарламентской дружбы, которая использует межпарламентские механизмы для углубления и развития отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, агропромышленной, гуманитарной и культурной сферах.

Экономическое сотрудничество – одно из основных направлений таджикско-азербайджанских отношений. Важным механизмом координации экономических связей является таджикско-азербайджанская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

23 февраля 2022 года в Душанбе было проведено пятое заседание таджикско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

14-15 июля 2017 года в рамках очередного заседания МПК в Баку прошел бизнес-семинар «Инвестиционный климат и благоприятные возможности для бизнеса в Республике Таджикистан» и «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» с участием представителей государственного и частного секторов Азербайджана.

В рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджан 10 августа 2018 года была организована встреча таджикских и азербайджанских предпринимателей.

Приоритетным направлением экономического сотрудничества является реализация совместных проектов в области цветной металлургии, развития агропромышленного комплекса, энергетики, легкой промышленности, транспорта и связи, горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, финансового сектора. Ключевую роль в этих направлениях играет созданная в декабре 2021 года по указаниям глав двух государств совместная рабочая группа между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством экономики Азербайджанской Республики.

30 апреля 2020 года по инициативе Посольства Таджикистана в Азербайджане в Баку был открыт «Торговый дом Таджикистана», что стало очередным импульсом для торгово-экономического взаимодействия.

В преддверии государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Таджикистан 4 апреля 2023 года в Душанбе состоялся Таджикско-азербайджанский инвестиционный форум.

В Форуме приняли участие более 200 участников с обеих сторон, в том числе руководители и должностные лица министерств и ведомств, предприниматели и инвесторы, а также представители компаний и предприятий различных сфер экономической деятельности Таджикистана и Азербайджана.

В рамках Форума участникам были представлены инвестиционные возможности в сфере туризма, промышленности, энергетики, услуг и в других сферах, а также обсуждены совместные проекты сотрудничества.

Вместе с тем, в рамках данного мероприятия были подписаны новые документы о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.

В ходе визита Президента Азербайджана в Таджикистан была подписана Программа мероприятий по экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Азербайджанской Республики до 2025 года, которая создает новые возможности для углубления двустронних связей в этом направлении.

Другим важным документом является Дорожная карта по усилению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики на 2023-2024 годы, подписанная в ходе вышеназванного визита.

Положительно развивается сотрудничество в области транспорта и коммуникаций. Отрадно, что за последние годы объем грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур по территории Азербайджана значительно вырос.

Также наблюдается устойчивая динамика развития сотрудничества в области туризма.

В этой связи, необходимо подчеркнуть, что 30 мая 2023 года состоялось открытие регулярного авиарейса по маршруту Баку-Душанбе-Баку, который будет осуществляться азербайджанской авиакомпанией “Buta Airways”. Безусловно, открытие прямого авиасообщения между Душанбе и Баку придаст существенный толчок в дальнейшем развитии и расширении торгово-экономических, инвестиционных, туристических, культурных и гуманитарных связей междум двумя братскими странами и народами.

Развитие культурного взаимодействия играет важную роль в сближении народов, укреплении межнациональных отношений и уз дружбы, мультикультурном обогащении.

С целью углубления межкультурного диалога в 2007 году

в Азербайджане проходили Дни культуры Таджикистана, а в 2008 году Душанбе принимал азербайджанских гостей на Днях культуры Азербайджана в Таджикистане.

С 17 по 24 декабря 2017 года в Баку прошла серия мероприятий под названием «Вечер таджикской культуры».

Обе страны также тесно сотрудничают в области науки и образования – ежегодно Азербайджан принимает 15 студентов из Таджикистана в Военный институт имени Г. Алиева.

Кроме того, стремительно укрепляется сотрудничество между высшими учебными заведениями. Соглашение о сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Бакинским государственным университетом было подписано 12 июля 2012 года в ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

В настоящее время установлены прямые контакты между академиями наук. Также 16 октября 2014 года в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Таджикистан было подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Таджикистан и Национальной академией наук Азербайджанской Республики.

В ходе официального визита Президента Республики Таджикистан в Азербайджанскую Республику (9-11 августа 2018 года) было подписано Соглашение между Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики об обучении военнослужащих Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в Академии Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

На основании Соглашения между Министерством иностранных дел Таджикистана и Дипломатической академией МИД Азербайджана, ежегодно предоставляется 5 квот для обучения гражданам Таджикистана, а также 6 квот для повышения квалификации дипломатов Таджикистана в данной Дипломатической академии.

14 июня 2018 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Худжандским государственным университетом имени Б. Гафурова и Гянджинским государственным университетом. На основе данного соглашения стороны намерены сотрудничать в организации совместных международных исследовательских конференций, различных тренингов, творческих дискуссий с участием преподавателей и студентов, а также в подготовке педагогических кадров.

В заключение следует отметить, что благодаря усилиям руководителей Таджикистана и Азербайджана двусторонние отношения строятся на взаимопонимании и доверии и постепенно развиваются во всех областях. При этом важно и дальше расширять двустороннее взаимодействие, совершенствовать договорно-правовую базу, организовывать взаимные визиты на разных уровнях, принимать практические меры по реализации совместных проектов в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, инвестиционной, транзитной, транспортной и других сферах.

Материал подготовлен Посольством Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике