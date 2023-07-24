Таджикистан сократил объемы экспорта электроэнергии в соседние страны

БАКУ /Trend/ - Агентство по статистике при президенте Таджикистана сообщает о сокращении экспорта таджикской электроэнергии за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом, передает Trend.

За первое полугодие было выручено общее количество в 43,2 млн долларов, что на 1,4 млн долларов меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Таджикистан поставляет электроэнергию в Афганистан круглогодично и в Узбекистан в весенне-летний период в соответствии с заключенными договорами. Отмечается, что с мая по август в стране имеется значительный излишек водно-энергетических ресурсов, и часть этого излишка сбрасывается вхолостую на гидроэлектростанциях, что заявлено в ОАО "Барки точик".

Однако, за первые шесть месяцев текущего года, Таджикистан произвел около 10,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.