Таджикистан и Доминика подписали соглашение об отмене визовых требований

ДУШАНБЕ /Trend/ - Подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований между Таджикистаном и Содружеством Доминики.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

Соглашение подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Содружества Доминики при ООН Филберт Аарон в Нью-Йорке.

Согласно подписанному соглашению, граждане каждой из сторон, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных и общегражданских заграничных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории другой стороны, при условии, что срок пребывания не будет превышать 90 дней.