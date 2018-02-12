Военная мощь Туркменистана подчинена мирным целям - президент

12 февраля 2018 09:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил временный учебный полигон противовоздушной обороны (ПВО), ознакомившись с техническим оснащением, сообщает в понедельник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Туркменистан неизменно привержен своему нейтральному статусу, принципиальными положениями которого продиктованы конструктивная внешняя политика государства, его миротворческая роль на международной арене, сказано в материале.

В информации приводятся слова главы государства о том, что военная мощь национальной армии подчинена исключительно мирным целям и поэтому ни в чём не затрагивает безопасность других государств.

"Нейтральный Туркменистан не входит ни в какие военные союзы и блоки, не участвует в локальных и региональных конфликтах, но вместе с тем наша страна занимает твёрдую позицию, решительно выступая против всех проявлений международного терроризма, экстремизма и других угроз человечеству", - отмечается в сообщении ТДХ.

Президент подчеркнул, что основными направлениями государственной политики в оборонительной сфере на перспективу также остаются оснащение Вооружённых сил новейшей спецтехникой, высокоточными комплексами и интеллектуальными системами, обеспечение всех условий для успешной службы и обустроенного быта офицеров и солдат.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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