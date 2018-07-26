Власти Туркменистана организуют для паломников спецрейс в Мекку

АШХАБАД /Trend/ - В Саудовскую Аравию для совершения хаджа в период с 5 августа по 27 августа отправятся 153 паломника из Туркменистана, говорится в сообщении туркменского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Документом предписано службе «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные пути) за счёт собственных средств осуществить специальный рейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

По прибытии в Мекку паломники выполняют все обязательные ритуалы хаджа, затем направляются в Медину и посещают места упокоения пророка Мухаммеда и его сподвижников. Туркмены исповедуют суннитское направление ислама.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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