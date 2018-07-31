В КНДР аккредитован туркменский дипломат

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана Чинара Рустамова вручила в Пхеньяне верительные грамоты председателю президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Наму, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что соответствующее распоряжение о назначении Рустамовой в мае 2018 года подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



В то же время дипломат продолжит возглавлять дипмиссию своей страны в Китае, который на данном этапе является самым крупным внешним торговым партнером Туркменистана.



На днях в Пхеньяне состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и КНДР.



Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, в рамках международных организаций.



Особо была отмечена важность обеспечения политического диалога на уровне глав Туркменистана и КНДР, что даст толчок динамичному развитию двусторонних связей, говорилось в информации туркменского МИД.

Была выражена заинтересованность в развитии торговых отношений, налаживании правовой базы двустороннего сотрудничества. Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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