Глава Туркменистана проведет в Нью-Йорке деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - Правительственная делегация Туркменистана во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 29 сентября - 2 октября посетит Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное информагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В рамках визита запланирована также встреча в формате туркмено-американского делового совета, которому отводится значимая роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и крупнейшими бизнес-структурами США, сказано в информации.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров страны.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база насчитывает 59 документов, в том числе 53 - межгосударственные и межправительственные документа и шесть – межведомственные.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие. В 2008 году был образован туркмено-aмериканский деловой совет. По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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