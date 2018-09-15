Глава Туркменистана проведет в Нью-Йорке деловые переговоры

15 сентября 2018 10:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Правительственная делегация Туркменистана во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 29 сентября - 2 октября посетит Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное информагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В рамках визита запланирована также встреча в формате туркмено-американского делового совета, которому отводится значимая роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и крупнейшими бизнес-структурами США, сказано в информации.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров страны.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база насчитывает 59 документов, в том числе 53 - межгосударственные и межправительственные документа и шесть – межведомственные.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие. В 2008 году был образован туркмено-aмериканский деловой совет. По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегацию Туркменистана на саммите глав государств СНГ возглавит вице-премьер по науке
Туркменистан 11:15
Туркменистан выступает за наращивание на Каспии межгосударственных торгово-экономических связей
Туркменистан 11:13
Вышел в свет очередной номер журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана»
Туркменистан 14 сентября 15:28
Самые яркие показы Недели моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 14 сентября 15:14
ИБР финансирует крупный телекоммуникационный проект Туркменистана
ИКТ 14 сентября 12:56
В Ашхабаде пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018»
Энергетика 14 сентября 12:35
Лента новостей
Делегацию Туркменистана на саммите глав государств СНГ возглавит вице-премьер по науке
Туркменистан 11:15
Туркменистан выступает за наращивание на Каспии межгосударственных торгово-экономических связей
Туркменистан 11:13
В Кыргызстане произошло землетрясение
Кыргызстан 11:08
В Узбекистане объявлен тендер в рамках ремонта агропромышленного комплекса
Тендеры 10:59
В Узбекистане объявлен тендер на реконструкцию ирригационных сетей
Тендеры 10:56
В Узбекистане объявлен тендер на строительство зданий судов
Тендеры 10:54
В Азербайджане День знаний отмечается как праздник - министр
Общество 10:53
В Баку пройдет текстильная выставка Dosso Dossi Fashion Show
Общество 10:53
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:43