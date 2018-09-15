Делегацию Туркменистана на саммите глав государств СНГ возглавит вице-премьер по науке

АШХАБАД /Trend/ - Правительственную делегацию Туркменистана, которая примет участие в заседании совета глав государств СНГ, которое пройдет 28 сентября в Душанбе (Таджикистан), поручено возглавить вице-премьеру Пурли Агамырадову, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

Агамырадов курирует в правительстве вопросы науки, образования, здравоохранения, спорта, молодёжной политики и общественных вопросов. Туркменистан готовится в Душанбе принять на себя председательство в СНГ в 2019 году.

Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ. В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и в иранском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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