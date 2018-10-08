В Авазе пройдёт международный туристический форум

БАКУ/Trend/ - 9-10 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» состоятся Международная выставка и конференция «Туризм и путешествия».

В форуме планируется участие зарубежных туристических компаний, а также международных турагентств, предприятий, специализирующихся в гостиничном бизнесе, представителей деловых кругов, учёных и специалистов, интересующихся туризмом и культурным наследием.

Конференция пройдёт в формате трёх секционных заседаний: «Роль историко-культурного наследия в год «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», «Роль образования и инноваций в туризме» и «Основные направления экологического туризма в Туркменистане».

В рамках международной выставки и конференции при участии туристических компаний стран Великого Шёлкового пути планируется проведение туристического форума, в ходе которого будут обсуждены вопросы, связанные с эффективным использованием рекреационного потенциала НТЗ «Аваза», развитием в Туркменистане современных видов международного туризма и др.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.