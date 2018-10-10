В Ашхабаде проходит заседание экспертов в области связи и информатизации

БАКУ/Trend/ - В отеле «Арчабил» начало работу совместное заседание 53-го Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 24-е заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС.

Туркменистан в лице Министерства связи нашей страны является полноправным членом РСС – организации, призванной осуществлять региональное сотрудничество в области электрической и почтовой связи.

Цифровые, компьютерные системы, включённые в сетевую инфраструктуру, стали важным фактором развития. Поэтому одним из основных секторов современной экономики Туркменистана должен стать информационный рынок, предоставляющий информационные продукты и услуги связи. Его функционирование окажет существенное влияние на развитие других отраслей, на макроэкономические процессы в целом.

В Туркменистане дан старт большим проектам по их техническому обеспечению и формированию соответствующей инфраструктуры. В ближайшие три года Министерством связи предусматривается реализация ряда крупных проектов, в комплексе направленных на создание всеобъемлющей коммуникационной системы на основе передовых технологий, повышение объёма, качества и ассортимента услуг связи, наряду с обеспечением широкополосного доступа в интернет в самых отдалённых уголках страны.

Сегодня РСС является международной организацией с функциями межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, а также имеет статус наблюдателя в Международном союзе электросвязи (МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС), а также активно взаимодействует с международными и региональными организациями.

В этом контексте Туркменистан нацелен на укрепление сотрудничества со странами-членами РСС в целях взаимовыгодного партнёрства в области совершенствования работы информационно-коммуникационных систем в стране, чему и будет способствовать проводимый в Ашхабаде представительный форум данной международной структуры.

Сегодня в состав РСС входят 20 участников – 12 полноправных членов и 8 наблюдателей. Для участия в форуме в туркменской столице собрались делегации этой крупнейшей региональной организации во главе с представителями телекоммуникационных ведомств стран-участниц – Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана. На встречу были приглашены наблюдатели РСС из администраций связи Литвы, Словении, Афганистана, Международной организации космической связи «Интерспутник», а также представители Международного бюро Всемирного почтового союза, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и др.

Участники заседания подчеркнули, что современные тенденции развития мировой экономики тесно связаны с возрастанием роли информационных технологий и знаний в жизни общества. Экономика меняется, становится более инновационной, а в основе этих изменений лежит использование высокоскоростных широкополосных сетей связи и интернета. Наиболее конкурентоспособными сегодня оказываются те страны, которые постоянно совершенствуются с учётом технологических нововведений и внедряют их в управление экономикой.

В рамках сессии, посвящённой перспективным направлениям деятельности стран-участниц РСС в области цифрового развития, главы делегаций выступили с докладами о последних достижениях в области развития информационно-коммуникационных систем.

В выступлении туркменской стороны отмечалось, что приоритеты социально-экономического развития страны предусматривают интенсивную индустриализацию, так как на сегодняшний день невозможно без скоростного освоения колоссальных объёмов актуальной мировой информации, оперативного обмена данными.

На это направлены меры по индустриализации регионов, наращиванию мощностей отечественного производства, созданию новых рабочих мест для сельчан. В рамках данной работы Министерство связи обеспечивает потребности сельского населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления и социальной инфраструктуры в самых современных и качественных информационно-телекоммуникационных услугах, включая телефонную связь, передачу данных, доступ к сети интернет.

За последние три года в стране установлено более 400 цифровых телефонных станций, большинство из которых предназначены для эксплуатации в сельских и удалённых населённых пунктах. Для подключения некоторых из них в общегосударственную сеть используется первый национальный искусственный спутник связи «TürkmenÄlem 52°E».

Особое внимание в стране уделяется предоставлению всё новых услуг связи для туркменистанцев, ведётся работа по увеличению количества и роста профессиональных навыков молодых специалистов в области создания и поддержки различных программных продуктов. Например, в рамках XI Международной выставки телекоммуникационных, телеметрических, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Туркментел-2018», открытие которой состоится 10 октября в экспоцентре Торгово-промышленной палаты, Министерство связи объявило конкурс на создание, демонстрацию и внедрение в различных отраслях народного хозяйства инновационного программного обеспечения.

Новый этап модернизации систем связи в Туркменистане предусматривает несколько проектов, каждый из которых нацелен на определённый сегмент отрасли. Например, один из них направлен на развитие мобильной связи. Учитывая растущие запросы населения, национальный оператор «Алтын Асыр» должен выйти на полное и повсеместное обеспечение данным видом связи, включая 3G, 4G, а в ближайшей перспективе и 5G, скоростной интернет и другие услуги. С реализацией этого проекта покрытие по стране будет составлять 100 процентов.

Следующий направлен на развитие проводной телефонной связи. И не просто цифровых телефонных станций, а именно современных, поддерживающих стандарты нового поколения – NGN (Next Generation Network), когда с одной телефонной точки будет подаваться телефония, IP-телевидение и интернет. При этом информация передаётся и коммутируется пакетами, а речь, данные и видео могут передаваться в любом сочетании, независимо от способа доступа.

В сентябре 2017 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Концепцию развития цифровой образовательной системы Туркменистана. В этой связи планируется создать Центр инновационной информации, в обязанности которого будет входить комплексная разработка методов электронного обучения, включая цифровые учебники, пособия, видео- и аудиоматериалы, интерактивные и мультимедийные программы и т.п. Здесь также будут изучаться мировые достижения в сфере науки и образования, создан каталог энциклопедий и словарей.

В рамках выступлений глав делегаций также были заслушаны доклады о новых направлениях развития информационно-коммуникационных технологий в странах-членах РСС. Большое внимание было уделено перспективам внедрения в государствах СНГ технологии 5G, которая оказывает существенное влияние на развитие интернета во всём мире.

Отдельной темой заседания стала подготовка администраций связи РСС к Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), в ходе которой государства-члены МСЭ примут решения о роли организации в будущем, тем самым определяя её способность влиять и оказывать воздействие на развитие информационно-коммуникационных технологий в глобальном измерении. Как подчеркнули собравшиеся, проведённая работа по подготовке к Полномочной конференции позволит успешно реализовать поставленные цели и представить общую позицию региона СНГ на данном мероприятии, которое пройдёт в период с 29 октября по16 ноября 2018 года в городе Дубай.

В рамках заседания также были обсуждены перспективы развития МСЭ на период до 2022 года, деятельность Регионального отделения МСЭ для региона СНГ, подготовка администраций связи РСС к Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2019 года, Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 2020 года, реализация Плана Регионального развития Всемирного почтового союза на 2017-2020 годы для региона Европы и Центральной Азии, формирование цифрового рынка стран-участниц РСС и др.

Завтра заседание продолжит свою работу. Делегаты форума представят отчёты о деятельности Комиссии РСС по почтовой связи, Совета операторов почтовой связи РСС, Исполнительного комитета РСС и результатах работы Ревизионной комиссии РСС за 2017 год, а также затронут другие актуальные вопросы по развитию информационно-коммуникационных технологий в мире. Гости посетят XI Международную выставку телекоммуникационных, телеметрических, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Туркментел-2018» и Ахалтекинский конноспортивный комплекс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.