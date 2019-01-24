Делегация Туркменистана примет участие в международном нефтегазовом форуме в Дели

24 января 2019 14:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Госконцерн «Туркменгаз» готовится к участию в международной нефтегазовой конференции-выставке Petrotech-2019, которая состоится в Нью-Дели (Индия) 10-12 февраля, сообщает Trend со ссылкой на информацию данного туркменского ведомства.

Этот вопрос обсуждался в ходе последнего заседания правительства. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил организовать масштабную экспозицию, призванную продемонстрировать достижения и потенциал отечественного ТЭК на высоком уровне.

В этом контексте значимая роль отводится отраслевым форумам, прежде всего, с точки зрения обмена опытом, привлечения инвестиций и новых технологий, налаживания прямых деловых контактов с ведущими финансовыми и нефтегазовыми компаниями мира, приводятся в информации слова главы государства. Национальный стенд познакомит с перспективами развития нефтегазовой отрасли страны, реализуемыми крупными инвестиционными проектами, в том числе строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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