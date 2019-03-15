USAID поддержал открытие в Туркменистане лаборатории по безопасности пищевой продукции

15 марта 2019 09:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде открылась первая в Туркменистане частная лаборатория по безопасности пищевой продукции, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Данная структура создана при участии местного хозяйственного общества Hil Standart и поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ).

Лаборатория призвана способствовать продовольственной безопасности страны, поддержке частного сектора национальной экономики, реализации экспортного потенциала местного пищепрома, получению международной аккредитации.

Здесь ежегодно можно проводить полтора миллиона исследований по одиннадцати направлениям, сказано в информации.

В настоящее время введена в строй микробиологическая лаборатория, в сентябре планируется открытие физико-химической лаборатории, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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