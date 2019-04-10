Посол Туркменистана получил аккредитацию в Ираке

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана Сердармаммет Гараджаев вручил президенту Ирака Бархаму Салеху верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что в Ашхабаде президентский указ о его назначении был обнародован в июле 2018 года. Дипломат продолжит также возглавлять дипмиссию в ОАЭ. В апреле 2018 года в Багдаде состоялись туркмено-иракские политические консультации. Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, состоялось обсуждение вопросов торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираком. Дипломатические отношения между странами были установлены в 2009 году.

На территории Ирака проживает значительная туркменская диаспора, многие из представителей которой занимают высокие и ответственные посты в государстве.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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