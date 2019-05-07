Туркменистан проводит экологический мониторинг на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - Служба Каспийского экологического контроля (СКЭК) проводит госнадзор по охране окружающей среды в территориальных водах и на туркменском побережье Каспия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Данное ведомство контролирует в прикаспийском регионе страны соблюдение природоохранных законов, рациональное использование земельных и водных ресурсов, проводит инвентаризацию наземных объектов загрязнения. В статье сказано, что масштабная программа технического переоснащения реализуется на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.

"Внедрение в технологическую схему нефтехимических и топливных установок оборотного водоснабжения, напорной промышленной канализации и современных очистных сооружений значительно снизило риски попадания вредных веществ в почву, грунтовые воды и атмосферу", - пишет "Нейтральный Туркменистан".

СКЭК организует ревизии предприятий и организаций всех форм собственности по соблюдению нормативной документации в разработке и реализации природоохранных мероприятий. Объектами наблюдения являются, с одной стороны, хозяйственные комплексы и населённые пункты и, с другой, биологические и минеральные ресурсы, растительный и животный мир моря и суши. В распоряжение СКЭК - мобильная экологическая лаборатория и стационарные экологические посты автоматического мониторинга.

В частности, в порту Туркменбаши осуществляется регулярный экологический мониторинг за качеством акустической среды, атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод, транспортировка и утилизация отходов, обеспечивающие «нулевой сброс» вредных веществ в окружающую среду. Этому же способствовали модернизация заводской опреснительной установки, капитальный ремонт дренажной системы и реконструкция береговых нефтепроводов на Кенарском предприятии по отгрузке и хранению нефтепродуктов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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