Делегация Туркменистана принимает участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация запланировала серию двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями, сказано в информации.

Напомним, что правительство Туркменистана ранее заключило соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах. Подписание соглашения состоялось в 2011 году после переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. После этого группа компаний "Возрождение" - крупнейшее в северо-западном регионе России холдинговое предприятие реализовало крупный контракт по строительству в Ашхабаде и Авазе сети автомагистралей. На туркменском рынке также представлены такие петербургские компании, как "Силовые машины", "Яровит Энерго".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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