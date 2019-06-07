Делегация Туркменистана принимает участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

7 июня 2019 11:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация запланировала серию двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями, сказано в информации.

Напомним, что правительство Туркменистана ранее заключило соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах. Подписание соглашения состоялось в 2011 году после переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. После этого группа компаний "Возрождение" - крупнейшее в северо-западном регионе России холдинговое предприятие реализовало крупный контракт по строительству в Ашхабаде и Авазе сети автомагистралей. На туркменском рынке также представлены такие петербургские компании, как "Силовые машины", "Яровит Энерго".

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония оказывает Туркменистану техпомощь в развитии агробизнеса
Бизнес 11:57
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 11:14
Экспортно-импортное учреждение Туркменистана объявило тендер по аудиту
Тендеры 09:09
Назначен посол Туркменистана в Нидерландах
Туркменистан 09:08
Туркменистан знакомит ЕС с инвествозможностями региона
Бизнес 6 июня 15:45
Возрастает геостратегическая роль Туркменистана в Евразии как важного перекрёстка транзитно-транспортных коридоров - президент
Туркменистан 6 июня 14:10
Лента новостей
Сократилось число грузинских туристов, посещающих Турцию
Турция 12:43
ЦБА Азербайджана видит предпосылки для дальнейшего роста валютных резервов
Экономика 12:43
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе
Другие страны 12:41
В Казахстане расширяется площадь под посевы сои
Бизнес 12:35
Бахтияр Алиев возглавил радиостанцию "Жара FM"
Звёздный мир 12:31
Еще одна область Казахстана приступит к выпуску азотных удобрений
Бизнес 12:18
Песков: карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна
Азербайджан 12:05
Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях
Другие страны 12:04
Азербайджанский производитель минеральной воды планирует наладить экспорт в соседнюю страну
Бизнес 11:59