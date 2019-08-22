Туркменистан обсуждает программу ООН по контролю за контейнерными перевозками

22 августа 2019 09:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча с Батыром Гельдыевым, региональным координатором Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками (ПККП), сообщает Trend со ссылкой на туркменское ведомство.

Данная программа была создана в 2004 году Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной таможенной организацией (ВТамО).

Туркменистан присоединился к ней в 2009 году.

За этот период были созданы кабинеты групп портового контроля в международном таможенном терминале и в международном морском порту города Туркменбаши. Кроме того, на регулярной основе проводятся различные тренинги для сотрудников таможенной службы, сказано в информации.

В ходе встречи были обсуждены деятельность групп портового контроля, дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и предстоящие этапы по реализации плана намеченных мероприятий в рамках программы ПККП.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортного сообщения в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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