В Ашхабаде подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ

АШХАБАД /Trend/ - Ашхабадский саммит глав государств СНГ завершился церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В их числе: Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ и обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Подписаны также решения о председательстве Узбекистана в СНГ и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Ташкенте 16 октября 2020 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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