Туркменистан и Япония подпишут документы после переговоров в верхах

АШХАБАД /Trend/ - Рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию запланирован на 21-23 октября, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство. В ходе визита предусматривается подписание ряда документов.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров Туркменистана.

Как отмечалось, сотрудничеству с Японией, дипломатические отношения с которой были установлены 22 апреля 1992 года, придаётся большое значение в контексте внешнеполитического вектора по укреплению партнёрства со странами Азиатского-тихоокеанского региона.

Важная роль в развитии туркмено-японских отношений отводится контактам на высшем уровне, отмечает в своем комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Глава государства обратил внимание на то, что Туркменистан и Япония на деле подтверждают обоюдное стремление наращивать продуктивное взаимодействие по широкому спектру направлений, говорится в сообщении.

Напомним, что с участием японских компаний осуществлён ряд крупных проектов. Среди них - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте (области), карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском велаяте, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте.

Ранее сообщалось, что Гурбангулы Бердымухамедов намерен посетить в Японии торжества по случаю восхождения на престол императора Нарухито.

Отметим, что импульс деловым связям с Японией придал официальный визит в октябре 2015 года Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были заключены соглашения по ряду инвестиционных проектов, стоимостью в 18 миллиардов долларов США.

Туркменистан занимая одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа, в последние годы активно взялся за диверсификацию экономики.

Примечательно, что Япония проявляет интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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