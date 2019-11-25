Ашхабад и Минск провели политконсультации

25 ноября 2019 14:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Минске состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Беларуси, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел страны Бердынияз Мятиев, Беларуси - первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Стороны, высоко оценив дружеские отношения между Туркменистаном и Республикой Беларусь, рассмотрели результаты работ по расширению взаимовыгодного сотрудничества двух стран, говорится в сообщении.

Было рассмотрено состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений. Стороны обсудили и вопросы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, экономика.

Затрагивалась тема партнерства Туркменистана и Беларуси в рамках авторитетных международных организаций, в особенности ООН, СНГ и ОБСЕ.

Отметим, что в 2018 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 32,2 миллиона долларов по сравнению с 65 миллионами в 2017 году.

Беларусь в последние годы поставляла в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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