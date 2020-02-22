В минпроме Туркменистана произведены кадровые назначения

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения в министерстве промышленности и строительного производства страны, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованные указы главы государства.

Заместителями министра промышленности и строительного производства назначены Баймырат Аннамаммедов и Мерген Оразов.

Напомним, что министерство промышленности и строительного производства было создано в начале февраля на базе расформированного министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

В Туркменистане утвержден план по строительству промышленных и производственных объектов в 2020-2023 годах.

В связи с этим министерству промышленности и строительного производства поручено провести международные тендеры по отбору подрядчиков для возведения данных объектов и обеспечить завершение их строительства в установленные сроки.

В целях увеличения (до 1 миллиона тонн продукции в год) мощностей Бахерденского и Лебапского цементных заводов намечено строительство их второй очереди.

В Бахерденском этрапе (районе) Ахалского велаята (области) планируется возведение завода по производству керамической плитки и санфаянсовых изделий, в Геоктепинском этрапе - предприятия по выпуску 100 тонн стекольной продукции в сутки, в городе Дашогуз – завода по изготовлению керамической посуды.

Также в числе намеченных к строительству объектов – предприятие по производству арматурного проката мощностью 150 000 тонн в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)