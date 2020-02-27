ОБСЕ готовит Туркменистан к взаимной оценке ЕАГ

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проводится семинар (27-28 февраля) «Национальная подготовка к взаимной оценке ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма): лучшие практики государств ОБСЕ», сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители министерства финансов и экономики, министерства иностранных дел, Центрального банка и Государственного комитета по статистике, местные предприниматели.

Эксперты ОБСЕ ознакомили слушателей с процессом взаимной оценки по методологии ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force), включая вопросы технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ, понимание соответствующих рисков, прозрачность юридических лиц и образований, надзор в финансовом секторе.

Также в повестке дня международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, целевые финансовые санкции, а также надзор в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий, говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Туркменистане была создана Межведомственная комиссия по подготовке к проведению мероприятия ЕАГ, в состав которого страна вошла в 2010 году.

В 2009 году в Туркменистане был принят закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Позднее, согласно рекомендациям ФАТФ, была введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

В стране функционирует Служба финансового мониторинга при министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Целью деятельности является обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям.

(Автор: Гусейн Гасанов)