Туркменистан и Румыния обсудят перспективы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - В Бухаресте 17 марта при участии посольства Туркменистана состоится семинар, посвященный потенциалу делового партнерства с Туркменистаном, сообщает Trend в субботу со ссылкой на организатора - торгово-промышленную палату Румынии.

Семинар будет посвящен возможностям сотрудничества в сферах сельского хозяйства (производство и сбыт агропродукции, поставки технологий и оборудования в пищевую отрасль), туризма и цифровизации.

Заинтересованные компании смогут получить информацию по экономическим вопросам, существующей фискальной политике и банковской системе Туркменистана, говорится в сообщении.

Отметим, что Ашхабад и Бухарест активизировали в последние годы дипломатические усилия по созданию транзитного коридора Каспий - Черное море.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

Маршрут поставок предполагает использование специальных контейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов)