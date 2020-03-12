Парламент Туркменистана рассмотрит ряд законопроектов
БАКУ/Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана рассмотрит ряд законопроектов, передает в четверг Trend со ссылкой на газету «Золотой век».
Законопроекты будут рассмотрены в ходе IX заседания Меджлиса шестого созыва, которое состоится 14 марта 2020 года в 09:00 по местному времени.
На рассмотрение выдвинуты следующие законопроекты:
- Об электронном документе и документообороте, цифровых услугах;
- Об экологической информации;
-Об учреждении юбилейной медали Туркменистана Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna;
- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О суде»;
- О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об органах адалат Туркменистана»;
- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О правовых актах»;
- О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- О внесении изменений и дополнения в Таможенный кодекс Туркменистана;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О стандартизации»;
- О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О предприятиях»;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»;
- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О гарантиях права молодёжи на труд»;
- О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве»;
- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана.
Также в повестке дня заседания национального парламента - проекты постановлений Меджлиса Туркменистана:
- О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов;
- О плане законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана на 2020 год.