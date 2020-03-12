БАКУ/Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана рассмотрит ряд законопроектов, передает в четверг Trend со ссылкой на газету «Золотой век».

Законопроекты будут рассмотрены в ходе IX заседания Меджлиса шестого созыва, которое состоится 14 марта 2020 года в 09:00 по местному времени.

На рассмотрение выдвинуты следующие законопроекты:

- Об электронном документе и документообороте, цифровых услугах;

- Об экологической информации;

-Об учреждении юбилейной медали Туркменистана Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna;

- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О суде»;

- О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об органах адалат Туркменистана»;

- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О правовых актах»;

- О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;

- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

- О внесении изменений и дополнения в Таможенный кодекс Туркменистана;

- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О стандартизации»;

- О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О предприятиях»;

- О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»;

- О внесении изменений в Закон Туркменистана «О гарантиях права молодёжи на труд»;

- О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве»;

- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана.

Также в повестке дня заседания национального парламента - проекты постановлений Меджлиса Туркменистана:

- О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов;

- О плане законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана на 2020 год.