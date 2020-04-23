Туркменистан проводит профилактику опасных инфекционных заболеваний

БАКУ/Trend/ - Туркменистан предпринимает все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом национального законодательства страны, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".

Сообщается, что в МИД Туркменистана состоялся брифинг на тему «Развитие системы здравоохранения Туркменистана и международное сотрудничество».

В ходе этого брифинга было отмечено, что в Туркменистане реализуются программы по защите здоровья населения. Согласно данным сведениям, в стране нет ни одного зафиксированного случая COVID-19, что тоже было сказано на брифинге.

Сообщается, что представители международных организаций выделили проекты и программы по борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, реализуемые Туркменистаном. Стороны также обменялись мнениями касательно дальнейшего сотрудничества страны с международными партнерами на благо всеобщего здоровья, мира и стабильности.

В брифинге приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, образования, спорта и молодежной политики Туркменистана, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованных в стране. Представители местных и зарубежных СМИ также участвовали на этом мероприятии.

Отметим, что на данный момент в Туркменистане проводится плановая иммунизация, которая предусматривает обязательную вакцинацию против 14 заболеваний. Вакцины приобретены через ЮНИСЕФ и прошли предварительную квалификацию ВОЗ.